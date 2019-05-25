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أخبار العالم

الجيش الليبي يتقدم جنوب وشرق العاصمة طرابلس

السبت 25/مايو/2019 - 07:30 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أحمد قاسم
قال المركز الإعلامي التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن قوات الجيش تقدمت خلال 72 ساعة الأخيرة في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى سيطرتهم على منطقة الأحياء البرية بالكامل.

وأكد المتحدث باسم المركز، المنذر الخرطوش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الجيش الليبي قد تمكن من تدمير 16 آلية للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية وعدد كبير دمر بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف المليشيات المسلحة".

وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق.

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