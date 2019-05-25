بديل لمهدئ السعال... ملعقة من هذا الخليط على الفطار وبعد السحور

يتعرض العديد من الأشخاص خلال الطقس الحالي، للسعال المتكرر خلال فترة الصيام ،ولا يستطيعون أخذ العقاقير الطبية أو بعض المذيبات للبلغم ومهدئ للسعال، أو أخذ بعض الاعشاب التي تساعد على علاج السعال أثناء النهار، لذلك شددت خبيرة الطب البديل "هند مأمون " على الحرص على أخذ معلقة من هذا الخليط على الفطار وبعد السحور للتخلص من السعال نهائيا خلال فترة الصيام .



وقالت " مأمون " أن تناول معلقة عسل أسود على السحور تساعد فى نسف البلغم طول الليل وفى الصباح.



يحتوي العسل الأسود على مكونات طبية تشتمل على الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة والأوليوريزين ومن المعروف قدراته المضادة على تنظيف القفص الصدرى.



وأكدت " خبيرة الطب البديل "، أن خصائص العسل الأسود لها مضادات حيوية قوية ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات يمكنها التخلص من البكتيريا والفيروسات المسببة للسعال.