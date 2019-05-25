ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بديل لمهدئ السعال... ملعقة من هذا الخليط على الفطار وبعد السحور

السبت 25/مايو/2019 - 05:01 ص
بديل لمهدء السعال
بديل لمهدء السعال ....تناول معلقة من هذا الخليط على الفطار و
أسماء عبد الحفيظ
يتعرض العديد من الأشخاص خلال الطقس الحالي، للسعال المتكرر خلال فترة الصيام ،ولا يستطيعون أخذ العقاقير الطبية أو بعض المذيبات للبلغم ومهدئ للسعال، أو أخذ بعض الاعشاب التي تساعد على علاج السعال أثناء النهار، لذلك شددت خبيرة الطب البديل "هند مأمون " على الحرص على أخذ معلقة من هذا الخليط على الفطار وبعد السحور للتخلص من السعال نهائيا خلال فترة الصيام .

وقالت " مأمون " أن تناول معلقة عسل أسود على السحور تساعد فى نسف البلغم طول الليل وفى الصباح.

يحتوي العسل الأسود على مكونات طبية تشتمل على الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة والأوليوريزين ومن المعروف قدراته المضادة على تنظيف القفص الصدرى.

وأكدت " خبيرة الطب البديل "، أن خصائص العسل الأسود لها مضادات حيوية قوية ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات يمكنها التخلص من البكتيريا والفيروسات المسببة للسعال.

ترشيحاتنا

يجب اعتباره منسحباً.. رئيس الزمالك يعلق على قرار الأهلي بشأن مباريات الدوري

زي الشمس.. مصدر بالمسلسل يكشف تفاصيل عن نهايته

فضل العشر الأواخر من رمضان .. أبرزها العتق من النار واستجابة الدعاء

بـ رقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في المحافظات

تنصيب مها أحمد ومجدي كامل سفيرين للنوايا الحسنة.. فيديو

أول تعليق من فرج عامر على بيان الأهلي بشأن موعد مباريات الدورى

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور