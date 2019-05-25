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رياضة

بحضور أعضاء الجبلاية.. الصعايدة يرفضون أهل القاهرة.. صور

السبت 25/مايو/2019 - 04:28 ص
جانب من اجتماع الجبلاية
جانب من اجتماع الجبلاية
مالك خالد
رفضت أندية الصعيد فكرة تواجد أى فريق من القاهرة بالمجموعة خلال الموسم الجديد من الممتاز ب، في ظل الحديث عن تواجد نجوم المستقبل بعد تأكد هبوطه من الدوري الممتاز.

وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف، إنه تم الاتفاق علي عدم ضم أي فريق المجموعة، وفي حال اللجوء لتواجد فريق قاهرى سيكون الترحيب بفريق البنك الأهلي الصاعد حديثا من دوري القسم الثالث.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمه نادي بني سويف وحضره عدد كبير من الأندية سواء بالصعيد أو أندية القاهرة وبحري بالإضافة لتواجد رباعي اتحاد الكرة مجدي عبدالغني وعصام عبدالفتاح ودينا رفاعي ومحمد ابوالوفا.
بحضور أعضاء الجبلاية.. الصعايدة يرفضون أهل القاهرة.. صور
بحضور أعضاء الجبلاية.. الصعايدة يرفضون أهل القاهرة.. صور
بحضور أعضاء الجبلاية.. الصعايدة يرفضون أهل القاهرة.. صور

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