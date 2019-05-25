بحضور أعضاء الجبلاية.. الصعايدة يرفضون أهل القاهرة.. صور

رفضت أندية الصعيد فكرة تواجد أى فريق من القاهرة بالمجموعة خلال الموسم الجديد من الممتاز ب، في ظل الحديث عن تواجد نجوم المستقبل بعد تأكد هبوطه من الدوري الممتاز.





وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف، إنه تم الاتفاق علي عدم ضم أي فريق المجموعة، وفي حال اللجوء لتواجد فريق قاهرى سيكون الترحيب بفريق البنك الأهلي الصاعد حديثا من دوري القسم الثالث.



