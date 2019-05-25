الكاميرات كشفتها.. حبس الأم قاتلة طفلها بشرم الشيخ

نجحت التحريات التى قادها اللواء مدحت السقا مدير مباحث جنوب سيناء فى كشف غموض مقتل طفل غرق في شاطئ الفنار بشرم الشيخ.



كان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء تلقى إخطارا من اللواء مدحت السقا مدير مباحث جنوب سيناء بالعثور على طفل ٣ سنوات غريق حيث التقطته أحد المراكب السياحية بعد أن طفا على سطح البحر وجرفته التيارات المائية.



تم تشكيل فريق البحث عن قاتل الطفل وبعد تفريغ كاميرات المراقبة فى منطقة الفنار تبين أن الأم ألقت بطفلها فى البحر للتخلص منه نتيجة لخلافات مع الزوج .



تم إلقاء القبض على الأم التي تدعى دينا ع ع ٢٦ سنة من البحيرة تعمل فى أحد النوادى الصحية بشرم الشيخ التى اعترفت بالجريمة بدافع الانتقام من الأب الذى هدد بأخذ الطفل .



وأمرت نيابة شرم الشيخ بحبس الأم المتهمة بقتل طفلها ٤ أيام على ذمة التحقيق.