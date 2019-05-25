شاهد.. تقنية جديدة من سامسونج تبث الحياة في صور الموتى

طورت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي يمكنها صنع مقاطع فيديو باستخدام صورة واحدة ثابتة، الأمر الذي قد يصنع فيلمًا قصيرًا أو فيديد عن شخصية ما، ليس لها تسجيلات مصورة عديدة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقال المطورون إن قدرات الذكاء الاصطناعي كبيرة، فمن صورة واحدة يمكن للتقنية الجديدة رسم تعبيرات وجوه حقيقية ثابتة مثل صورة الموناليزا وصورة الرسام سلفادور دالي وصورة الممثلة مارلين مونرو، وهلتر وأينشتاين وأي إنسان في العالم.



وتعمل التقنية الجديدة عن طريق نقل ميزات الوجه من أشخاص آخرين إلى الصور الثابتة.



وبفضل هذه التقنية المستقبلية يمكن إنتاج مقاطع فيديو وأفلام من مواد بسيطة لأشخاص ليس لديهم إلا القليل من الصور أو الأفلام.



وحصل مقطع الفيديو الذي يتحدث عن التقنية نحو نصف مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ عرضه مؤخرًا.



