القضاء الأمريكي يمنع ترامب من استغلال موازنة الجيش في تمويل الجدار الحدودي

أصدر قاضيًا فيدراليًا أمريكيًا، اليوم السبت، حكمًا يمنع استخدام الرئيس، دونالد ترامب، مؤقتًا أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.





وذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن قرار المحكمة يشمل مشروعين سيبدأن اليوم السبت، حيث كان من المفترض استبدال حوالي 70كم من السياج بالجدار الخرساني في منطقتين على الحدود المكسيكية.





وتشاركت في رفع هذه الدعاوى القضائية نحو 20 ولاية، خصوصًا معاقل الديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وجمعيات بيئية وسكان محليين من المناطق الحدودية.





ويريد ترامب بناء هذا الجدار لردع الهجرة غير الشرعية من أميركا اللاتينية وجعل منه قضية مركزية في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016.





وعلى الرغم من أنه ردد مرارًا أن المكسيك هي التي ستدفع ثمن هذا الجدار، إلا أنه طلب من الكونجرس إقرار 3,6 مليار دولار لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى 2,5 مليار دولار لمكافحة تهريب المخدرات.



