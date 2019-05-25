بـ 6 شاشات عرض.. الزمالك يستقبل أعضاءه لمشاهدة نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة النهائية.



وخصص مجلس إدارة نادي الزمالك 6 شاشات عملاقة للأعضاء الراغبين فى متابعة مباراة الفريق المرتقبة أمام نهضة بركان فى إياب نهائي مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية على استاد برج العرب بالإسكندرية .



وقرر رئيس النادي فتح أبوابه للأعضاء رافضا فكرة دخول أى ضيوف لهم خلال يوم المباراة للحفاظ على استقبال أكبر عدد من المتواجدين بحدائق النادي.

