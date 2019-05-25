صحف الكويت: أكبر قفزة للجنيه المصري أمام الدولار خلال عامين.. ترامب يأمر بإرسال آلاف الجنود للشرق الأوسط.. قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن الإضراب.. وروسيا تنفي وقوع هجمات بالأسلحة الكيماوية بإدلب

استعداد كويتي للتهدئة وتجنب الصدام في المنطقة

قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن عن إضراب عام الثلاثاء المقبل

الجيش الأمريكي يحمّل الحرس الثوري مسؤولية الهجوم على ناقلات نفط قبالة الإمارات

روسيا تنفي وقوع هجمات بالأسلحة الكيماوية بضواحي إدلب

مستشار الأمن القومي الأمريكي: المحادثات مع كوريا الشمالية لا تزال ممكنة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الجنيه المصري ارتفع مسجلا أعلى مستوى في عامين، مخالفًا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة، مشيرةً إلى أن ذلك الارتفاع يعزى إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، وارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف.





ونشرت "الراي" تقريرًا بعنوان "رمضان.. يجمع المسلمين والمسيحيين في مصر"، أبرزت فيه الانصهار الوطني بين المصريين مسلمين ومسيحيينخلال شهر رمضان المبارك، قائلة إن هذا المشهد اعتاد المصريون أن يظهروا من خلاله اجتماعهم -مسلمين ومسيحيين- في أعيادهم ومناسباتهم، يحتفلون معا كما يتألمون معا في أي عارض يصيب أبناء الوطن الواحد.





وأضافت الصحيفة: " كان لافتا إعداد كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بمحافظة دمياط الأب هشام بندلي المعروف بالقمص بندليمون، مائدة سحور لعدد من أصدقائه المسلمين. كما نظم رئيس السنودس الإنجيلي وراعى كنيسة المقطم القس نادي لبيب سحور للمسلمين في احتفالية نظمتها الكنيسة بحضور فريق للترانيم والمنشد الإسلامي علي الهلباوي".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت وكالة الأنباء الكويتية تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله بأن بلاده لديها الثقة في أن تسود الحكمة والعقل وأن يكون الهدوء سيد الموقف في المنطقة وألا يكون هناك صدام فيها، مضيفًا: "تلك الثقة مستمدة من التصريحات إذ أبدى الجانبان الأمريكي والايراني عدم رغبتهما في الحرب وبالتالي نحن ضمن هذه الدائرة نعتقد أن هناك ما يدعو للامل والتفاؤل في أن تكون هناك سيطرة بما لا يشكل خطورة أو تهديدا لأمن المنطقة".





ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قوله إن الإدارة الأميركية ستتجاوز الكونجرس لبيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل ردع العدوان الإيراني، مضيفًا: "هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع إيران".





وذكرت "كونا" نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال أكثر من ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.





وأفادت "القبس" بأن الجيش الأميركي، اتهم الحرس الثوري الإيراني بالمسئولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات هذا الشهر، ووصفها بأنها نفذت في إطار حملة من طهران دفعت الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في المنطقة.





وقالت "الأنباء" إن تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان دعا، مساء اليوم الجمعة، إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، قائلًا: "في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة"، مضيفًا أنّ الثلاثاء المقبل ستكون "بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية (...) وسيتواصل الإضراب السياسي لمدة يومين".





وذكرت "الوطن" أن وزارة الدفاع الروسية نفت وقوع اي هجمات بالاسلحة الكيماوية في ضواحي ادلب بسوريا في ال19 من الشهر الجاري، حيث قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف إن القوات السورية التزمت بشكل احادي الجانب بوقف اطلاق النار في ال18 من الشهر الجاري.





دوليًا، نقلت "الراي" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قوله إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا تزال ممكنة على الرغم من أن بيونج يانج انتهكت القانون الدولي بعد تجربة الصاروخ الباليستي الأخيرة.



