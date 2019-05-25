ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. طلاب يغنون يا بتفكر يا بتحس ​لشيرين عبد الوهاب من داخل المدرسة

السبت 25/مايو/2019 - 06:17 ص
صدى البلد
قسم الاخبار
شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب مدرسة يؤدون أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، بصوت الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​.

وكان قد لاقت هذه الأغنية ضجة بين المحبين، كما يحرص أغلبية متابعي هذا العمل بتأديتها والتقاط مقاطع فيديو لنشرها على صفحاتهم عبر الـسوشيل ميديا.


ترشيحاتنا

التدخل السريع يُنقذ طفلتين من التسول فى حرارة الجو الملتهبة ببورسعيد

تحتاج إلى صدق النوايا.. قطر تعلق على ورشة البحرين

نهائى دورى الأبطال .. الوداد 1-1 الترجي .. الفريقان ينتظران الحسم فى إياب رادس.. فيديو

قاسم باشا التركي يكرم تريزيجيه قبل الرحيل عن الفريق.. بهذه الطريقة

موعد مباراة العودة بين الوداد المغربي والترجى التونسي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

من خط بارليف لـ روض الفرج .. صورتان بينهما 46 سنة لصاحب علامة النصر فى حرب أكتوبر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور