شاهد.. طلاب يغنون يا بتفكر يا بتحس ​لشيرين عبد الوهاب من داخل المدرسة

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب مدرسة يؤدون أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، بصوت الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​.وكان قد لاقت هذه الأغنية ضجة بين المحبين، كما يحرص أغلبية متابعي هذا العمل بتأديتها والتقاط مقاطع فيديو لنشرها على صفحاتهم عبر الـسوشيل ميديا.