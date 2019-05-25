شاهد.. طلاب يغنون يا بتفكر يا بتحس ​لشيرين عبد الوهاب من داخل المدرسة

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب مدرسة يؤدون أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب.
وكان قد لاقت هذه الأغنية ضجة بين المحبين، كما يحرص أغلبية متابعي هذا العمل بتأديتها والتقاط مقاطع فيديو لنشرها على صفحاتهم عبر الـسوشيل ميديا.
وكان قد لاقت هذه الأغنية ضجة بين المحبين، كما يحرص أغلبية متابعي هذا العمل بتأديتها والتقاط مقاطع فيديو لنشرها على صفحاتهم عبر الـسوشيل ميديا.
من داخل المدرسة 🇱🇧😜— Cynthia🌻 (@sflowers550) May 23, 2019
التتر والمسلسل قتتتتتتل 😍❤️#يا_بتفكر_يا_بتحس #خمسة_ونص #شيرين #نادين_نسيب_نجيم @sherine @nadinenjeim pic.twitter.com/rYT90uI0Q5