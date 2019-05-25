قمر هادي الحلقة 19 .. هاني سلامة يكشف المتسبب فيما يحدث له

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل قمر هادى والذى يقوم ببطولته الفنان هانى سلامة وداليا مصطفى ومحسن محى الدين ويسرا اللوزى وهادى الجيار ومريم حسن العديد من المفاجآت.
كانت أولى تلك المفاجآت هو الكشف عن وجود علاقة تجارية بين كمال أبو المكارم - هادى الجيار - وفلييب - تامر فرج - ، وقد طلب الأول من الأخير أن يبتعد عن أبناء شقيقه الا أنه رفض وهدده.
أما المفاجأة الكبرى ففجرها عبد الجليل والد هنا - عبد الرحيم حسن - لهادى - هانى سلامة - ، حيث اكد له ان شقيقه عصام - محسن محى الدين - هو الذي يقف وراء كل ما يحدث له منذ تعرض الى الحادث وحتى الآن ، وقد عرض له جزء صغير من فيديو يوضح كيف استعد عصام لهذا الأمر.