لمس أكتاف الحلقة 19 .. مفاجأه تصدم إيمان العاصي وياسر جلال

دارت أحداث الحلقة 19 من مسلسل لمس أكتاف والذى يقوم ببطولته كل من ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحى عبد الوهاب وإيمان العاصى فى إطار من التشويق الإثارة.
حيث وافق أدهم - ياسر جلال - على مشاركة حمزه - فتحي عبد الوهاب - فى عدد من المشروعات التجارية ،وهو ما زاد من علاقة الصداقة بينهم.
كما اعترف أدهم لـ غادة - إيمان العاصى - بحبه لها ، وأكدت له أنها تبادله نفس الشعور ، الا انها طلبت منه عدم إبلاغ شقيقها حمزة بهذا الأمر فى الوقت الراهن، وانتهت الحلقة بمفاجاه صادمة للطرفين ، حيث ظهر طليق غادة مرة أخرى ، بعد ان ادعى موته.