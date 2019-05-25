لمس أكتاف الحلقة 19 .. مفاجأه تصدم إيمان العاصي وياسر جلال

دارت أحداث الحلقة 19 من مسلسل لمس أكتاف والذى يقوم ببطولته كل من ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحى عبد الوهاب وإيمان العاصى فى إطار من التشويق الإثارة.





حيث وافق أدهم - ياسر جلال - على مشاركة حمزه - فتحي عبد الوهاب - فى عدد من المشروعات التجارية ،وهو ما زاد من علاقة الصداقة بينهم.



