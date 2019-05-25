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محافظات

إنقاذ سائق من الموت بعد انقلاب سيارته بالترعه بدمياط

السبت 25/مايو/2019 - 06:14 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
تمكن أهالى كفرسعد من انقاذ قائد سيارة ملاكى من الغرق بعد ان انقلبت السيارة باحدى الترع على طريق كفر سعد – دمياط ، في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت حيث اصيب السائق بكدمات وكسر وتم نقله الى مستشفي الطوارئ بكفرسعد .

كان قد تلقى اللواء طارق مجاهد مدير امن دمياط، اخطار من شرطة النجدة يفيد بانقاذ شخص كان يقود سيارتة الملاكى بعد ان انقلبت السيارة في ترعة طريق كفر سعد.

بينما تمكن الاهالي من اخراج السائق قبل ان يلقى مصرعه ، و تحرر محضر بالواقعة ،واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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