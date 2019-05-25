السيطرة على حريق بميدان سرور بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط ،في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من إخماد حريق هائل نشب في منزل بمنطقة “ميدان سرور” بمدينة دمياط .





تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في منزل بمدينة دمياط ، بالقرب من ميدان سرور وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران.



