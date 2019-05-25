السيطرة على حريق بميدان سرور بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط ،في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من إخماد حريق هائل نشب في منزل بمنطقة “ميدان سرور” بمدينة دمياط .
تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في منزل بمدينة دمياط ، بالقرب من ميدان سرور وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران.
نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق،وفرض كردون أمنى حول المنطقة ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وتبين من المعاينة الأولية أن السبب في الحريق ماس كهربائي،وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.