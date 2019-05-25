ختام فعاليات دورة الإنقاذ بحمام سباحة استاد دمياط

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، دورة الإنقاذ بمشاركة 140 شخص من أبناء محافظة دمياط، بالإضافة إلى عقد امتحان تحريري للمتدربين.





وجاءت الدورة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بحمام سباحة استاد دمياط وباشراف وزارة الشباب والرياضة.



