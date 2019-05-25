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محافظات

ختام فعاليات دورة الإنقاذ بحمام سباحة استاد دمياط

السبت 25/مايو/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
اختتمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، دورة الإنقاذ بمشاركة 140 شخص من أبناء محافظة دمياط، بالإضافة إلى عقد امتحان تحريري للمتدربين.

وجاءت الدورة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بحمام سباحة استاد دمياط وباشراف وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه صرح محمود ابوزهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن الدورة تقدم شهادات معتمدة للمتدربين بعد اجتياز كافة الاختبارات على مدار عشرة أيام تدربوا خلالها على طرق عديدة للإنقاذ تؤهلهم للعمل في مجال الإنقاذ وكذلك اجتازوا كافة اختبارات اللياقة وضبط النفس ومنحهم شهادات معتمدة بذلك.
ختام فعاليات دورة الإنقاذ بحمام سباحة استاد دمياط
ختام فعاليات دورة الإنقاذ بحمام سباحة استاد دمياط
ختام فعاليات دورة الإنقاذ بحمام سباحة استاد دمياط
ختام فعاليات دورة الإنقاذ بحمام سباحة استاد دمياط

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