الصوت الذهبي مسابقة رمضانية لاكتشاف الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم

نظمت وزارة الشباب والرياضة "الادارة المركزية للطلائع" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط المسابقة الدينية الرمضانية فى حفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة للطلائع الموهوبين تحت شعار " الصوت الذهبى"وتم مشاركة طلائع دمياط الموهوبين فى المسابقة

بالمدينة الشبابية برأس البر بحضور الدكتور عبدالله محى الدين ممثل الوزارة والمشرف العام على المسابقة.



وأعضاء لجنة التحكيم كلا من الدكتور عبدالخالق صلاح ، الدكتور يحيى عبدالعاطى من علماء الأزهر .



وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته من غير الملتحقين بالتعليم الأزهر وتكريم وتشجيع صغار القراء من الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة .

