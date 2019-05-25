كان ضيوفه البسطاء... حكاوي القهاوي برنامج ترسخ في أذهان المشاهد.. نوستالجيا

بعباءتها الكلاسيكية المتميزة، وضيوفها الذين يغلب عليهم البساطة، استطاعت الإعلامية الراحلة سامية الأتربي جذب المشاهد المصري علي مدار سنوات من خلال برنامجها الشهير حكاوي القهاوي.





ففي تسعينات القرن الماضي ظهرت مذيعة فريدة من نوعها ترتدى عباءة وتتجول فى الشارع والمقاهى وتحاور البسطاء عن حياتهم وأعمالهم وهى المذيعة الراحلة سامية الأتربى مقدمة البرنامج الشهير "حكاوى القهاوى" الذى بدأ عرضه فى رمضان 1990، وكان يعرض على القناة الثانية عقب الإفطار.





سامية الإتربي مذيعة مصرية ولدت في 1942، وتوفيت يوم الجمعة 12 يناير 2007، قدمت العديد من البرامج التلفازية بالتلفزيون المصرى، وهي تنتمى لعائلة إعلامية كبيرة فشقيقتها الكبرى هي السيدة سهير الإتربي (رئيس التليفزيون الأسبق)، وشقيتها الأصغر منها هي المذيعة عزة الإتربى (نائب رئيس التليفزيون الأسبق)، ولديها من الأبناء حسام والمذيعة رشا الجمال.





ترسخ برنامجها المميز بقصصة الرائعة مع بسطاء الشارع المصر،ولم تجد الراحلة سامية الأتربى مشكلة فى الجلوس على الرصيف بجوار الباعة الجائلين لتسألهم عن أحلامهم وسر حبهم لعملهم وأسرار مهنتهم، كما اشتهر أيضا بالتتر الخاص بالبرنامج والذى لحنه الموسيقار المصرى يحيى خليل والتى كانت من عوامل نجاح البرنامج.



