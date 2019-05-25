الصالون الثقافي يكرم أبناءه بدمياط

نظم ،الصالون الثقافي بقصر ثقافة دمياط حفل تكريم الكاتب الصحفي ومخرج الأفلام الوثائقية ، وعضو اتحاد الكتاب المصري حلمي ياسين ، ولذلك لعرض تجربته الإبداعية .
حضر الحفل عدد كبير من الادباء والمهتمين بالشأن الثقافي وضم الحفل فقرات ثقافية وفنية متنوعة .
وبدأ الحفل بحلقة نقاشية عن تنوع الحركة الابداعية فى دمياط كما ضم الحفل فقرات غنائية وموسيقية لفريق الهواة والموسيقى بالقصر بقيادة الفنان توفيق فودة ، كما تم تكريم فناني صالون ابداعات شرق الدلتا الثقافى ممن أضاءوا بأعمالهم قاعة المعارض خلال شهر رمضان كما تم تكريم عدد من المثقفين والأدباء من أبناء قصر ثقافة دمياط.
حضر الحفل عدد كبير من الادباء والمهتمين بالشأن الثقافي وضم الحفل فقرات ثقافية وفنية متنوعة .
وبدأ الحفل بحلقة نقاشية عن تنوع الحركة الابداعية فى دمياط كما ضم الحفل فقرات غنائية وموسيقية لفريق الهواة والموسيقى بالقصر بقيادة الفنان توفيق فودة ، كما تم تكريم فناني صالون ابداعات شرق الدلتا الثقافى ممن أضاءوا بأعمالهم قاعة المعارض خلال شهر رمضان كما تم تكريم عدد من المثقفين والأدباء من أبناء قصر ثقافة دمياط.