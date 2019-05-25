الصالون الثقافي يكرم أبناءه بدمياط

نظم ،الصالون الثقافي بقصر ثقافة دمياط حفل تكريم الكاتب الصحفي ومخرج الأفلام الوثائقية ، وعضو اتحاد الكتاب المصري حلمي ياسين ، ولذلك لعرض تجربته الإبداعية .



حضر الحفل عدد كبير من الادباء والمهتمين بالشأن الثقافي وضم الحفل فقرات ثقافية وفنية متنوعة .



وبدأ الحفل بحلقة نقاشية عن تنوع الحركة الابداعية فى دمياط كما ضم الحفل فقرات غنائية وموسيقية لفريق الهواة والموسيقى بالقصر بقيادة الفنان توفيق فودة ، كما تم تكريم فناني صالون ابداعات شرق الدلتا الثقافى ممن أضاءوا بأعمالهم قاعة المعارض خلال شهر رمضان كما تم تكريم عدد من المثقفين والأدباء من أبناء قصر ثقافة دمياط.