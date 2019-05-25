نشرة الفن الصباحية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته.. رانيا ياسين تكشف عن موعد عرض بورصة مصر.. حياة مرئية أفضل فيلم في نظرة ما بكان

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن ، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى :



ريهام عبد الغفور تستعد ذكريات الجامعة مع أحمد السعدنى



نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة تجمعها بالفنان أحمد صلاح السعدنى ، خلال فترة دراستها فى الجامعة .



وعلقت "ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة :ابحث عن عمر وفريدة - أسماء الشخصيات التي جسدوا في مسلسل زى الشمس - أيام الجامعة".



ياتى ذلك بعد النجاح الذى حققا سويًا خلال الفترة الحالية من خلال مسلسل " زى الشمس " ، والذى يتم عرضه حاليًا .

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اسر ياسين : انا مش معايا فلوس



رد الفنان أسر ياسين على أحد المتابعين لحسابه عبر موقع التغريدات " تويتر"، الذى كتب له قائلًا : "أنا لو معايا نص فلوس آسر ياسين كنت هبقى اتراكتف زيه".



وأعاد ياسين نشر التغريدة ورد قائلا: "أنا دايما معيش فلوس.. باستثمرها لأولادي، لتنمية مهاراتي "فنون بالأخص" ومساندة مشاريع صغيرة أو إنتاج أعمال فنية ممكن تعمل فرق".

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دينا للسقا : نجاحك نجاحى



وجهت الفنانة دينا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رسالة للفنان أحمد السقا ، بمناسبة نجاح مسلسله ولد الغلابة .



حيث جاء نص الرسالة كالاتى : مبروك يا حبيبي لما بتنجح بحس انه نجاح ليا، أحمد السقا اخويا وصديقي الجدع جدا، الف مبروك ولد الغلابة.

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محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته



نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام "، فيديو اثناء احتفال عائلته بعيد ميلاده ، الذي وافق الخميس الماضي، وظهر معه خلال الاحتفال أبناءه على وكنز .



وعلق رمضان على الفيديو قائلًا : "أجمل عيد ميلاد.. علشان خلصت شغل وروحت لاقيت علي و كنز عملتلي عيد ميلاد صغير زيهم.. طبعا برعاية زوجتي حبيبتي، ربنا يحفظهم هما وحنين بنتي الكبيرة ويحفظ كل أسركم".

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حياه مرئية افصل فيلم فى نظرة ما بكان

إعلنت لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي جوائز الدورة الثانية والسبعين والتى انطلقت يوم ١٤ الجارى.



وحصد جائزة أفضل فيلم في هذه المسابقة، فيلم "حياة غير مرئية" للمخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عنزي.

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تنصيب مها أحمد ومجدي كامل سفيرين للنوايا الحسنة

أعلن الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد عن تنصيبهما سفيرين للنوايا الحسنة ، ولك عبر فيديو قاموا بنشره عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .



وعلق مجدى كامل على الفيديو : " الحمد لله تم تنصيبنا انا ومها سفراء للنوايا الحسنه ، بشكر القائمين علي جمعية ليونز كايرو، بشكر رئيسة النادي الدكتورة سناء شريف، الف شكر " .

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رانيا محمود ياسين تعلن عن موعد عرض بورصة مصر

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها على " إنستجرام " موعد طرح فيلمها الجديد قهوة بورصة مصر .



وكتبت رانيا محمود ياسين: "قريبا في دور العرض فيلم قهوة بورصة مصر يوم ٢٦ يونيو ٢٠١٩ ، بإذن الله ، ربنا يكرمنا اخر كرم"

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