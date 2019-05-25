جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ناهد السباعي في عيد ميلادها

يصادف اليوم السبت عيد ميلاد الفنانة ناهد السباعى التي أكملت عامها ال32، وقد أشتهرت ناهد بإطلالاتها الجريئة التى جعلتها محط أنظار الكثير و مثيرة للجدل فى بعض الأحيان.
تحرص الفنانة ناهد السباعى على اقتناء قطع الملابس التى تبرز أنوثتها و المتناسقة مع قوامها الرشيق أيضا، كما أنها تعتمد على فساتين السهرة الراقية ذات الأقمشة اللافتة و الغير تقليدية، مما يمنحها مظهرا جذابا.
وتفضل ناهد السباعى التنوع بين الإطلالات المختلفة سواء الكاجوال أو الكلاسيك و لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة و الأزياء، بالإضافة إلى ذلك تختار تسريحات الشعر و صيحات الموضة المختلفة فهى تظهر كل فترة بلوك جديد، كما أنها تحرص على تنسيق الإكسسوارات التى تتناسب مع كل إطلالة حتى تحصل على إطلالة متكاملة.
تحرص الفنانة ناهد السباعى على اقتناء قطع الملابس التى تبرز أنوثتها و المتناسقة مع قوامها الرشيق أيضا، كما أنها تعتمد على فساتين السهرة الراقية ذات الأقمشة اللافتة و الغير تقليدية، مما يمنحها مظهرا جذابا.
وتفضل ناهد السباعى التنوع بين الإطلالات المختلفة سواء الكاجوال أو الكلاسيك و لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة و الأزياء، بالإضافة إلى ذلك تختار تسريحات الشعر و صيحات الموضة المختلفة فهى تظهر كل فترة بلوك جديد، كما أنها تحرص على تنسيق الإكسسوارات التى تتناسب مع كل إطلالة حتى تحصل على إطلالة متكاملة.