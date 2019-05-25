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أخبار العالم

العبادي: قيادات في الحشد الشعبي العراقي جمعت ثروات على حساب المال العام

السبت 25/مايو/2019 - 10:39 ص
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي
أ ش أ
هاجم رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، قيادات في "الحشد الشعبي" (قوات شيعية موالية للحكومة) . متهما إياها بجمع ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة.

وتساءل العبادي، خلال مقابلة تليفزيونية -وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- عن مصدر الأملاك والعقارات التي تمتلكها هذه القيادات.

واعتبر أن المشهد السياسي الحالي يجب إصلاحه من المنهج لا من خلال الأشخاص، مضيفا أنه ليس من العدل أن تعطى وزارات لكتل من دون أخرى.

وأشار إلى ضرورة تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية مهما كانت الأسباب، كاشفًا أن "بعض المسؤولين كان يتمتع بحمايات تصل إلى 500 فرد، وقد خفضت أعدادهم كثير"ًا.

ولفت إلى أن عملية مكافحة الفساد تتطلب جهدًا ووقتًا وأدلة جنائية تستغرق وقت طويلا، مضيفا أن النصر الذي تحقق على الإرهاب والأمان الذي تعيشه بغداد تحقق بجهود وتضحيات جبارة، وهذا تحقق بجهود العراقيين والقتال على الأرض".

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