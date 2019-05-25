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مرأة

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

السبت 25/مايو/2019 - 10:26 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
هاجر هانئ
شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة لها في إحدى حلقات مسلسل "بدل الحدوتة 3" وهي تحتفل بزواجها من أحمد فلوكس أيضا ويقدمان شخصيتي "تيكو" و"ريكو".

ظهرت هنا فى الصور، بفستان زفاف أبيض من أنامل المصمم المصري هاني البحيري، ويتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل، وتزينت هنا شيحة بمجموعة من المجوهرات الفخمة من IRAM Jewelry، كما أنها اعتمدت على تسريحة شعر جديدة.

ولكن لم تنل إطلالة هنا شيحة إعجاب البعض، وقد سخر أحد متابعيها على إنستجرام من إطلالتها قائلا "ده فستان ولا ستارة".
فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة
فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة
فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة
فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة
فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

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فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

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