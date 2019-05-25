شباب على طول.. في عيد ميلادها..20 صورة تكشف أناقة وفاء عامر

تحتفل اليوم، الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها الـ51، ولكن لازالت تحافظ وفاء على أناقتها ورشاقتها التى تمنحها عمرا أقل مما تبدو عليه.



على الرغم من أن وفاء عامر تجاوزت حاجز الخمسين، لكنها تبدو أكثر شبابًا من أي وقت، وكل ذلك بسبب إطلالاتها العصرية التي تسابق بها الزمن، تفضل وفاء اختيار الإطلالات الأنيقة المواكبة للموضة، وتتنوع اختياراتها بين تصاميم الفساتين المتوسطة الطول، وبين فساتين السهرة الماكسي، وموديلات المتنوعة.



كما جمعت أزياء وفاء عامر ما بين البساطة والأناقة في آن واحد، وتعتمد دائما على اختيار الألوان المختلفة التى أضفت جمالًا ورونقًا خاصًا بها، وبالإضافة إلى ذلك تعتمد على تسريحات الشعر والمكياج الذى يتناسب مع ملامحها.