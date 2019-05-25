حبس عصابات الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بحبس تشكيلين عصابيين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار وحيازة مواد مخدرة كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات بحوزة المتهمين.





وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة برصد تشكيلين عصابيين لترويج الحشيش.





وتبين أن التشكيل الأول اتخذ من منزل مهجور في منطقة بهتيم وكرا لترويج الحشيش وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين وهما "خ م م" 42 سنة، و "ا م ج" 23 سنة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 250 جراما ومبلغ مالي.



