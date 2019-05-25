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حوادث

حبس عصابات الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

السبت 25/مايو/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بحبس تشكيلين عصابيين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار وحيازة مواد مخدرة كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات بحوزة المتهمين.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة برصد تشكيلين عصابيين لترويج الحشيش.

وتبين أن التشكيل الأول اتخذ من منزل مهجور في منطقة بهتيم وكرا لترويج الحشيش وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين وهما "خ م م" 42 سنة، و "ا م ج" 23 سنة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 250 جراما ومبلغ مالي.

كما تم ضبط التشكيل الثاني في منطقة عزبة بدران، ويديره "م ا م" 30 سنة و"م ط م" 19 سنة، بحوزتهما 250 جرام حشيش، و580 جنيها وسلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.

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