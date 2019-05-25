استشارة الحلقة 20.. كيف تتفادى مشاكل الأسنان خلال فترة الحمل

قال الدكتور نور الدين مصطفى، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن بعض السيدات يعانين من مشاكل فى الأسنان أثناء الحمل، لأن مرحلة الحمل تشهد تغير هرمونات المرأة التى تؤثر على لعاب الفم ويتحول إلى حمضى، مما يتسبب فى التهابات اللثة وتآكل الأسنان، وزيادة معدل التسوس وضعف الأسنان.



وينصح "نور" في برنامج استشارة على موقع "صدى البلد" الإخباري، كل إمرأة حامل بزيارة طبيب الأسنان مرة كل ثلاثة شهور خلال فترة الحمل حتى تتفادى مشاكل الأسنان نتيجة الحمل.



وأشار إلى ضرورة الاهتمام بنظافة الأسنان خلال فترة الحمل واستعمال فرشاة الأسنان بشكل صحيح و المضمضة للتخلص من بكتيريا الفم، لأن الحامل تكون أكثر عرضة لمشاكل الأسنان.