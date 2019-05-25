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أخبار العالم

بعد الانتكاسة الاقتصادية.. أردوغان يرتكب مجزرة جديدة بحق تركيا

السبت 25/مايو/2019 - 10:06 ص
أردوغان يرتكب مجزرة
أردوغان يرتكب مجزرة جديدة بحق تركيا
سمر صالح
قالت صحيفة "الجمهورية" التركية، اليوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتكب مجزرة جديدة بحق تركيا بعد قطع قرابة 40 ألف شجرة لتوسيع قصره الصيفي الذي كلف الدولة التركية الملايين رغم انهيار الاقتصاد التركي والتراجع الحاد فى الليرة.

ونشرت صحيفة "الجمهورية" التركية معلومات عن المباني الجديدة التي ألحقت بقصر الرئيس التركي الصيفي، وتشمل مباني جديدة وأحواض سباحة في حرم القصر الصيفي.

وقالت الصحيفة، إن أعمال البناء مستمرة في منطقة قصر الرئيس رجب طيب أردوغان الصيفي في خليج أوكلوك بمرماريس دون هوادة، وقد قطعت قرابة 40 ألف شجرة خلال مرحلة التشييد.

وتابعت أنه تم هدم مساكن صيفية بنيت في فترة الرئيس الثامن للجمهورية تورجوت أوزيل، من أجل المشروع الجديد في خليج أوكلوك بعد ذلك أُجريت تغييرات في الوضع الأمني للمنطقة، وتخطيط بنائها ويحيط البحر بالقصر الصيفي الذي أوشك بناؤه على الاكتمال كما تم إنشاء طريق سريع وأرصفة بحرية لترسو عليها اليخوت.

وأضافت أن القصر الصيفي اتضح أيضًا أنه تم بناء فِلل وإسكان الموظفين، وتم بناء منازل صغيرة بأحواض سباحة خلف القصر الذي سيسكنه أردوغان، وقد تم الانتهاء من تأسيس ملعبين رياضيين في الهواء الطلق في القصر الصيفي.

وتظهر المجزرة، وفق وصف الصحيفة التركية، التي تم ارتكابها بحق الأشجار التي تقع في محيط القصر الصيفي الذي يبلغ طوله 2.1 كيلومتر، واضحة في صور الأقمار الصناعية.

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