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رياضة

بايرن ميونيخ يحلم بالثنائية أمام لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا

السبت 25/مايو/2019 - 10:21 ص
فريق بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ ( أرشيفية)
محمد السعيد
يواجه فريق بايرن ميونيخ نظيره لايبزيج، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، في نهائي بطولة كأس ألمانيا.

ويسعى بايرن ميونيخ للفوز باللقب، وتحقيق الثنائية ( الدوري والكأس) هذا الموسم، بينما يطمح لايبزيج في خطف البطولة من العملاق البافاري.

ويستعيد بايرن ميونيخ لجهود كلًا من مانويل نوير وجيمس رودريجيز بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة.

وكان بايرن ميونيخ تأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب على فيردر بريمن بنتيجة 3 _ 2، بينما تأهل لايبزيج على حساب هامبورج.

ويعد بايرن ميونيخ هو الأكثر تتويجًا ببطوة كأس ألمانيا برصيد 18 مرة، بفارق 12 لقبًا عن فيردر بريمن صاحب المركز الثاني.

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