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بسبب صفقة القرن.. أمريكا تضغط على ليبرمان للانضمام لحكومة نتنياهو

السبت 25/مايو/2019 - 10:22 ص
أمريكا تضغط على ليبرمان
أمريكا تضغط على ليبرمان للانضمام لحكومة نتنياهو
سمر صالح
أكدت القناة 11 العبرية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على وزير الدفاع السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان للإنضمام لحكومة بنيامين نتنياهو وذلك بهدف إتمام صفقة القرن المقرر إعلانها خلال شهر يونيو القادم.

وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إنه وبسبب مماطلة ليبرمان في الدخول إلى الائتلاف بقيادة الليكود فإن إعادة الانتخابات باتت أقرب إلى تشكيل الحكومة. 

وأوضح مصدر آخر، في الليكود أنه لا مناص من انتخابات جديدة، وإنهم في حزبهم لا يعولون كثيرا على "حكومة الستين" لأنها لن تصمد طويلا أمام كل الضغوطات، والبديل هو حل الكنيست والإعلان عن انتخابات جديدة.

وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان ، إن الحكومة التي سيشكلها نتنياهو ستكون حكومة شريعة يهودية، ونحن ضد هذه الحكومة.

وأفادت القناة 11 العبرية، أنه وبسبب صفقة القرن المزمع الإعلان عنها الشهر المقبل فقد أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن هناك ضغوط أمريكية على ليبرمان للانضمام لحكومة نتنياهو بسبب قرب الإعلان عن الصفقة.

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