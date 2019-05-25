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احترس.. الشاي والقهوة يسببان الجفاف خلال الصيام.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 10:18 ص
أسباب الجفاف خلال
أسباب الجفاف خلال الصيام
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية» تقريرا عن أسباب الجفاف خلال الصيام، بمشاركة الدكتورة سارة سليمان الحليل استشارية طب الأسرة بالخدمة الوطنية للصحة.

وأفاد التقرير، بأن الشخص يحتاج إلى 2 لتر من الماء يوميا، ولكن خلال شهر رمضان يشرب الناس عصائر مثل الفيمتو وقمر الدين، ثم الشاي والقهوة في الليل بدلا من شرب المياه.

وذكر أن الشاي والقهوة يؤديان الى الجفاف فهما لا يوفران للجسم جميع السوائل، ويزيدان حاجة الجسم لإفراغ السوائل، والسكريات مثل قمر الدين والفيمتو تزيد العطش وغير صحية بسبب نسبة السكر العالية.

أما عن الصداع فله عدة أسباب خاصة للمدخنين المعتادين على شرب القهوة في الصباح، إذا تم التوقف عنها فجأة سيصاب الإنسان بالصداع، نتيجة نقص الكافيين والنيكوتين.

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