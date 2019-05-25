لهذا السبب.. النساء أكثر عرضة للوفاة بالسكتات القلبية مقارنة بالرجال

تشير الأبحاث إلى أن النساء أقل عرضة من الرجال في تلقى الإسعافات الأولية للإنعاش القلبي الرئوي، والذي يمكن أن ينقذ حياتهم، وذلك إذا كانوا يتعرضون للسكتة القلبية.



وجد العلماء الهولنديون أن 73% من الرجال الذين تعرضوا لأزمات قلبية في أماكن عامة حصلوا على الإنعاش القلبي الرئوي من أحد المارة، ولكن 68 في المائة فقط من النساء حصلن عليه، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويقول العلماء إن المخاوف من القيام بالإسعافات الأولية للمرأة، قد تعتبر عن البعض مضايقة جنسية، وهو الأمر الذي قد يمنع بعض الناس من المساعدة في إنعاشها.



وحذر الباحثون من أن الناس أقل عرضة لإدراك خطورة حالة المرأة وقد يكونون أبطأ في إدراك أنهم بحاجة إلى المساعدة، مما قد يؤدي هذا إلى تأخير في الاتصال بخدمات الطوارئ ، يعيق فرص بقاء النساء المصابات بالازمات القلبية على قيد الحياة.



وقالت مؤسسة القلب البريطانية إن النتيجة التي تشير إلى أن النساء أقل عرضة بنسبة 7 في المائة للحصول على الإسعافات الاولية الانعاش القلبي الرئوي من أحد المارة، حيث أنهم يشعرون بالقلق عند رؤية امرأة اصيب في احد الاماكن العامة.



تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وقد يعد هذا الامر أكثر خطورة من النوبات القلبية، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 30،000 حالة قلبية تحدث كل عام خارج المستشفى في المملكة المتحدة ، مقارنة بـ 355000 حالة في الولايات المتحدة.



قام باحثون من جامعة أمستردام بتحليل 5717 حالة من النساء اللاتي أصبن بأزمات قلبية خارج المستشفى في أحد أجزاء هولندا بين عامي 2006 و 2012، ووجدوا أن حوالي 12.5 في المائة من النساء اللائي تم إنعاشها نجوا من ازمتهم القلبية ، مقارنة بنسبة اكبر بين الرجال والتي وصلت إلى 20 في المائة.



وقال المؤلف الرئيسي للدكتور هانو تان: "بالنظر إلى النافذة القصيرة المتاحة لإنقاذ حياة المريض ، فإن كل دقيقة في هذه المرحلة المبكرة مهمة يمكن ان تساهم بشكل كبير في إنقاذ حياته من الموت المحكم.



وأضاف تان انه قد يكون الناس أقل وعيًا بأن السكتة القلبية يمكن أن تحدث في كثير من الأحيان عند النساء، كما في الرجال ، وقد لا تدرك النساء أنفسهن مدى خطورة أعراضها، مثل التعب والإغماء والتقيؤ وآلام الرقبة أو الفك.



قدمت الدكتورة سارة بيرمان ، أستاذة مساعدة في طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة كولورادو ، ان كل دقيقة تمر من دون إنعاش القلب الرئوي وإزالة الرجفان تقلل من فرصة البقاء بنسبة تصل إلى 10 في المائة.