ابن وفاء عامر يحتفل بعيد ميلادها: كل سنة وأنت طيبة وأفضل تحت رجلك

شارك عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر جمهورها بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلق عمر على الصور: "كل سنة وأنتي طيبة يا أطيب وأحن أم في الدنيا كلها أنا بحبك أد البحر وسماكته والله ربنا يخليكي ليا وتفضلي معايا علي طول وأفضل تحت رجلك لحد ما أموت بحبك يا غالية".



ناحية أخرى تشارك وفاء في مسلسل "حكايتي" للنجمة ياسمين صبري وهو من بطولة وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير.

