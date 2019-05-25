53 % من قراء صدى البلد يتوقعون تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية

توقع 53% من قراء موقع صدى البلد، تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد مباراة برج العرب، كما توقع 47 % عدم تتويج الزمالك.



وطرح موقع صدى البلد سؤالًا لاستطلاع رأي الجماهير، وهو: "هل تتوقع تتويج الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الافريقية بعد مباراة برج العرب ؟".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي غدًا الأحد وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة النهائية، وخصص مجلس إدارة نادي الزمالك 6 شاشات عملاقة للأعضاء الراغبين فى متابعة مباراة الفريق المرتقبة أمام نهضة بركان فى إياب نهائي مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية على استاد برج العرب بالإسكندرية.