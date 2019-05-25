جولة على مقتطفات الكتاب اليوم.. مكرم محمد أحمد يتحدث عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين .. عماد الدين أديب يكتب عن التحالف القطري التركي

استعرضت مقالات الكتاب اليوم العديد من القضايا أهمها الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.





مكرم محمد أحمد: ذروة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

جلال عارف :"وصفة" السيد جرينبلات

وجدى زين الدين: إلا سقوط الدولة

عماد الدين أديب: صورة عن قرب: كيف تفهم التحالف القطرى التركى؟





الأهرام





تحدث مكرم محمد أحمد فى مقاله عن الحملة الأمريكية الأخيرة على تجارة التكنولوجيا مع الصين، والتى أدت إلى منع "هواوى" من العمل مع الشركات الأمريكية، والاتهامات الأمريكية لشركات الاتصالات الصينية، بأنها تشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى وأعمالا للتجسس، وهو ما قابلته الصين بالنفى والرفض القاطع، وطرح تساؤلات حول مغزى هذا التصعيد، وإن كان حافزه الاساسى مخاوف أمنية حقيقية، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون ورقة ضغط فى الحرب التجارية المستعرة بين البلدين.









أخبار اليوم





تحدث جلال عارف فى مقاله، عن الجلسة الخاصة التى عقدها "مجلس الأمن"، الأربعاء الماضى، لبحث قضايا السلام فى الشرق الأوسط، ومثل الولايات المتحدة فيها "جاسون جرينبلات" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشريك صهر الرئيس الأمريكى "كوشنر" فى "صفقة القرن"، موضحا أن أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمؤقتين أجمعوا علي أن أساس الحل موجود في قرارات الشرعية الدولية وفى المبادرة العربية، وأن هذا الحل لابد أن يضمن حق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس العربية، ورغم ذلك كان "جرينبلات" وحيدًا يدعو الفلسطينيين للانضمام إليه، والتغاضى عن ضياع القدس وتهويد الضفة وشرعنة الاحتلال ونسيان الوطن، وبعدها سيكونون علي موعد مع الازدهار الموعود و"الوصفة" التى لا تخيب لتحقيق كل الأمنيات.









الوفد





أكد وجدي زين الدين فى مقاله أن الأخطار ما زالت تحاصر الدولة من قبل المتربصين بها سواء من الداخل أو الخارج، لأن خطة تفتيت المنطقة والدول العربية، مازالت مستمرة حتى تصل إلى مصر سواء من خلال جماعات التطرف المختلفة أو الاصطياد فى الماء العكر، مشددا على أن المصريون الذين صنعوا التاريخ من جديد لن يقبلوا أبدًا أن يتحول وطنهم إلى بؤر للإرهاب، ولن تكون مصر أبدًا ليبيا أو العراق أو سوريا، أو اليمن طالما أن هناك هذا الشعب الواعى بكل ما يحاك ضده من مؤامرات.





الوطن



