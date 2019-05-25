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السيسي: نعمل جاهدين على تحقيق تلك الأحلام لشعوب أفريقيا .. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 10:20 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ندى فتح الله
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بالتوازي مع الجهود والتطورات المبذولة تجاه القارة، يتعين أن نسعى نحو تطوير الثروات البشرية وتأهيل شباب القارة لمواكبة تطورات العصر للقيام بمهامهم لقيادة مستقبل أفريقيا، فضلا عن مواصلة تعزيز دور المرأة الإفريقية كـ قلب نابض لمجتمعاتها ونبراس لتحولها الاقتصادي واستقرارها.

وتابع "السيسي" خلال كلمته اليوم السبت، بمناسبة يوم أفريقيا، أنه لابد من العمل على تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب الأفريقية، ترسيخًا للهوية الأفريقية، وإعلاء لمبادئ التضامن الأفريقي.

وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لا يوجد أمامنا سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة في إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة تكفل العيش الكريم لكل ابنائها وتبث نور الحضارة وثقافة التسامح والمحبة لكل العالم.

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