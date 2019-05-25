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الرئيس السيسي: آباؤنا شيدوا جسور عبور أفريقيا نحو الازدهار والآن نجني ثمارها

السبت 25/مايو/2019 - 10:39 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كـريـم الـخـطـيـب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوم أفريقيا ذكرى تاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، والتي شهدت عهدا جديدا في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة.

وأوضح «السيسي» خلال كلمته بمناسبة يوم أفريقيا، إنه في مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية بغرس بذرة الوحدة والتعاون الإفريقي، ووضع لبنة الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري.

وأشار إلى أن آباءنا شيدوا جسور عبور أفريقيا نحو الاستقرار والتقدم والازدهار والآن نجني ثمار جهودهم نحو منظمة الوحدة الأفريقية الوحدة الأفريقية.

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