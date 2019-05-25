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السيسي: أفريقيا منفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين..فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 10:26 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ندى فتح الله
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القارة الإفريقية منفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين كافة من حكومات ومنظمات دولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العام العالمية في بناء إفريقيا المستقبل، وذلك في إطار تعاوني وشراكات مستدامة.

وتابع "السيسي" خلال كلمته اليوم السبت، بمناسبة يوم إفريقيا، إن الشراكات المستدامة تضمن تحقيق المصالح المتبادلة بشكل عادل، وتسهم في تعزيز استقرار وإزدهار عالمنا وإثراء التجربة الإنسانية.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته قائلا: " كل عام وأفريقيا أكثر تضامنًا وأعمق تعاونًا وأشمل تكاملًا، كل عام وشعوب إفريقيا في جميع أنحاء العالم في ترابط وتقدم واستقرار".

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