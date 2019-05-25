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بريطانيا تتجه نحو حظر منتجات بلاستيكية.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 11:52 ص
بلاستيك
بلاستيك
مي محمد
عرضت فضائية "الآن"، اليوم السبت، تقريرا حول اتجاه بريطانيا نحو حظر منتجات بلاستيكية.

أشار التقرير، إلى أن بريطانيا أخذت خطوة لتقليص النفايات البلاستيكية من أجل حماية البيئة إلى جانب اعتزامها حظر بيع بعض المنتجات البلاستيكية اعتبارًا من 2020.

لفت التقرير إلى ان الحكومة البريطانية أعلنت منع بيع مصاصات المشروبات، وأعواد تحريك المشروبات الساخنة، وكذلك عيدان تنظيف الأذن اعتبارا من أبريل 2020.

وأكدت أن أصحاب الحالات المرضية والمعاقين يعفى من هذا الحظر بشكل يمكنهم من الاستمرار باستخدام هذه المنتجات، عن طريق السماح للصيدليات ببيعها مباشرة أو عبر الإنترنت، بحسب المسؤول نفسه.

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