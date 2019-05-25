الناتو يعتزم اعتماد استراتيجية عسكرية جديدة لمواجهة التهديد النووي الروسي

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، عن أن الحلف يعتزم لأول مرة منذ عقود اعتماد استراتيجية عسكرية جديدة لمواجهة التهديد النووي القادم من روسيا.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (السبت) عن ستولتنبرج قوله "اعتمد خبراؤنا العسكريون خلال الأسبوع الحالي استراتيجية عسكرية جديدة لحلف شمال الأطلسي ، نحن نتحدث عن الاستعداد الكامل للدفاع وضمان الاستقرار في المستقبل، هذا يتطلب في بعض الأحيان مفاهيم عسكرية جديدة".



وأشارت القناة الإخبارية الروسية إلى أن الناتو يتذرع بالقدرات النووية الروسية لنشر صواريخ وأسلحة نووية في أوروبا على الرغم من أن السلطات الروسية أكدت مرارا وتكرارا أنها لا تعتبر الأسلحة النووية إلا وسيلة للردع، وأن روسيا لن تبادر أبدا إلى استخدامها.