ظريف: إرسال قوات أمريكية للشرق الأوسط مسألة خطيرة للغاية على السلام الدولي

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء اليوم السبت عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين".



ونسبت الوكالة إلى الوزير قوله "تزايد الوجود الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية ويهدد السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته".



وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة نشر 1500 جندي في الشرق الأوسط، واصفة ذلك بأنه محاولة لتعزيز الدفاعات ضد طهران مع اتهام الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات وقعت الشهر الجاري على ناقلات.