الصين وجورجيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الشامل في إطار مبادرة الحزام والطريق

أكدت الصين وجورجيا أهمية تعزيز التعاون الشامل في إطار مبادرة "الحزام والطريق".



وقالت رئيسة جورجيا "سالومي زورابيشيفيلي" –في تصريحات خلال لقائها عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بالعاصمة (تبليسي) نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /السبت/- إن بلادها مستعدة لتعزيز التعاون الشامل مع الصين في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق من أجل تسريع وتيرة التنمية في جورجيا.



وأضافت زورابيشيفيلي أن جورجيا تؤيد سياسة "صين واحدة"، وتتطلع إلى تعميق التعاون مع الصين في الأطر الثنائية والتعددية، إلى جانب تعزيز المشاركة في مبادرة الحزام والطريق من أجل دعم التعاون العملي مع الصين في جميع المجالات، ودعم الارتباطية الإقليمية، وتسريع وتيرة التنمية في جورجيا، وتحويل البلاد إلى مركز عبور يربط بين آسيا وأوروبا.



من جانبه، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن العلاقات الثنائية تتطور على نحو سريع منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجورجيا.



وأضاف أن زيارته تستهدف التعرف على آراء الشريك الجورجي في الشؤون المحلية والدولية، وتعزيز الفهم المتبادل، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون متبادل النفع.



وشدد على أن الصين تتطلع إلى أن تتمكن جورجيا، بوصفها دولة مهمة في منطقة القوقاز، من إقامة علاقة طيبة مع البلدان المجاورة كافة، وأن الصين ترحب بجورجيا لاستغلال مزاياها على نحو كامل في المشاركة النشطة في مبادرة الحزام والطريق.