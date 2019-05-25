شتائم وتهديد وسب علني.. هكذا يتعامل أحمد فهمي مع جمهوره

يسعى كل فنان في العالم لإرضاء جمهوره حتى وإن تعرض لنقد لأذع بسبب أعماله الفنية، فخلال الأيام الماضية وجدنا عددا كبيرا من النجوم يتعاملون مع حملات الهجوم بذكاء ويحاولون احتواء غضب متابعهيم ومنهم مي عز الدين والتي وعدت جمهورها بتقديم الأفضل بعدما تعرض مسلسلها "البرنسيسة بيسة" لهجوم شديد وغيرها من الفنانين، ولكن الوحيد الذي خرج عن هذه القاعدة وقرر كسرها بكل الطرق هو أحمد فهمي والذي أصبح جمهوره على يقين أنه لا يتحمل أي نقد أو أي تعليق بل يرد بعنف سواء بالهجوم على من ينتقده أو إحراجه أمام الجميع.



وخلال الأيام الماضية انتقد أحد متابعي أحمد فهمي الجرافيكس المستخدم بمسلسله الواد سيد الشحات ولم يكن أمام الفنان سوى الهجوم عليه بعنف وإحراجه أمام الجميع، وغرد له من خلال حسابه على تويتر: "حضرتك الجرافيكس مقصود تبقى بالمستوى ده .. المشهد مكسر الدنيا ..فأنا أسف جدًا وواضح أن دمك تقيل ومش فاهم هزار .. ارجوك متشوفليش حاجة خالص .. ربنا يكتبلنا الجمهور الذكي بس".



ورغم أن أحمد فهمي حذف ما كتبه إلا أن هذه التغريدة انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض لهجوم عنيف بسبب كلماته التي وصفها الجمهور بغير اللائقة.



أحمد فهمي لا يستطع التعامل بهدوء مع التعليقات الخارجة والتي يواجهها النجوم بالبلوك إلا أنه يقرر الرد بشتائم غير متوقعة، ففي إحدى المرات شتمه أحد متابعيه وأكد أنه لا يفرق شيء عن كلبه الذي يظهر معه بالصورة ليرد أحمد فهمي قائلًا: "يعنى انا لما بنزل افسح والدتك يبقى ده جزاتى.. الله يسامحك يا عم".



كما أنه لا يتقبل أي تعليق سخيف على خطيبته هنا الزاهد ايضًا، فقد انتقد احد متابعيها خطوبتها لأحمد فهمي ليرد قائلًا بعنف كعادته: "انت مالك.. اشكال ضالة".



وفي إحدى المرات وصفت احدى متابعات هنا فستانها بـ"المعفن" ليرد عليها ويحرجها: "انتي متعرفيش تمشي جنبه مش تجيبي تمنه".