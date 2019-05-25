ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الحرائق تجتاح مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة .. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 10:39 ص
الحرائق تجتاح مستوطنات
الحرائق تجتاح مستوطنات إسرائيلية
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «أكسترا نيوز» لحظة الحرائق التي اجتاحت مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة.

وشبت مجموعة من الحرائق في مختلف أنحاء إسرائيل في ظل موجة حر استثنائية بدأت الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرارها حتى اليوم الجمعة، بدرجات حرارة قد تتجاوز الـ 44 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر إلى وزارة الخارجية بالتوجه وطلب المساعدة دولية خارجية للسيطرة على الحرائق.

واتسعت دائرة الحريق الذي اندلع في أربع مراكز مختلفة في المنطقة المحيطة ببيت شيمش، والتي دفعت السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء كيبوتس "هرئيل" قرب القدس كما تم إغلاق شارع رقم 443 المؤدي وإخلاء بعض التجمعات في محيط مستوطنة موديعين الواقعة على بعد عدّة كيلومترات من مدينة رام الله.

وأعلنت سلطة الإطفاء عن التعبئة العامة واستدعاء كافة رجال الإطفاء في ما يعرف إسرائيليا بـ"منطقة المركز"، وسط البلاد. وأوضح الناطق باسم سلطة الإطفاء أنه في الوقت الحالي لم تنجح الطواقم بالسيطرة على مختلف الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة.

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2019 والقنوات الناقلة

الكاميرات كشفتها.. حبس الأم قاتلة طفلها بشرم الشيخ

البحوث الإسلامية يكشف عن أعظم نافلة يحصد بها العبد محبة الله تعالى

ليلة القدر.. دعاء حرص عليه الرسول.. وهذه الأوقات يستجاب فيها الدعاء

آخر الأخبار.. السر انكشف والسبب عبدالله السعيد.. بيراميدز يعلق على بيان الأهلي..مجهولون يطعنون ابنة شقيق زكي مبارك

يجب اعتباره منسحباً.. رئيس الزمالك يعلق على قرار الأهلي بشأن مباريات الدوري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

عاش هنا يوثق كواليس سجن توفيق الحكيم.. وأسرار تلقيبه بـ عدو المرأة وزواجه السرى وكواليس علاقته بـ عبد الناصر

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ناهد السباعي في عيد ميلادها