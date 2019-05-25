قارئة تستغيث بمحافظ القاهرة بسبب الكلاب الضالة

أرسلت القارئة منى محمود رسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، شكوى بسبب انتشار الكلاب الضالة في شارع الدكتور أحمد محمد إبراهيم متفرع من امتداد عباس العقاد أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر.



وقالت: "نحن نعاني من انتشار الكلاب، مما سبب رعبا لنا ولأطفالنا، ومن خلال موقع "صدى البلد"، أناشد محافظ القاهرة بسرعة التدخل والنظر إلينا والتعامل مع الكلاب الضالة، خاصة أننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى للحي ولكن دون جدوى".



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