موعد أذان المغرب اليوم الـ20 من شهر رمضان 2019

طلَّ علينا اليوم السبت، العشرين من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.



وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.



وحددت الإمساكية توقيت الفجْر ٣:١٥ ص ،، الشروق ٤:٥٧ ص ،، الظهر ١١:٥٢ ص ،، العصر ٣:٢٩ م ،، المغرب ٦:٤٨ م ،، العشاء ٨:١٨ م .





