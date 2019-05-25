إنقاذ مدينة سنورس من الغرق فى مياه الصرف الزراعى

نجح أحمد السني عضو هيئة مكتب حزب الوفد بمركز سنورس بالفيوم في إنقاذ منطقة مصنع الثلج بمدينة سنورس من كارثة مشابهة لما حدث بقرية ترسا قبل أسابيع حيث لاحظ خلال عودته إلى منزله قبل صلاة المغرب مباشرة ارتفاع منسوب مصرف غيط العلو وتسرب المياه إلى الشوارع والأراضي المحيطة.



أجرى "السنى" اتصالا بالمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس وبمسئول الصرف الزراعي وأبلغهم بخطورة الموقف وبعد دقائق من الإفطار تحركت الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم بكامل طاقتها ومعداتها من سيارات شفط ولوادر ونجحوا في إخراج نخلة من إحدى غرف الصرف الزراعي وقاموا بسحب المياه من ورشتي نجارة ومسجد وعدد من المنازل والأراضي المجاورة المزروعة قمحا.



وحضر مدير عام هيئة الصرف الزراعي ورئيس هندسة الصرف إلى الموقع، وكان اللواء عصام سعد محافظ الفيوم يتابع الموقف لحظة بلحظة حتى تم الاطمئنان على إزالة العوائق وانتهاء المشكلة.