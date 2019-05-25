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مقابل دفع ملايين الدولارات لمحامين دوليين.. محاولات إخوانية لعدم تصنيف الجماعة إرهابية

السبت 25/مايو/2019 - 01:40 م
محاولات إخوانية لعدم
محاولات إخوانية لعدم تصنيف الجماعة إرهابية
سمر صالح
ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت أنه بعدما ارتفعت المطالبة باعتبار جماعة الإخوان عناصر إرهابية فى عدد من العواصم العربية والأوروبية، واستعداد الإدارة الأمريكية بالسير فى نفس النهج، كشف "إبراهيم ربيع" الخبير في شؤون الحركات الإسلامية عن اتجاه التنظيم الدولي للإخوان في تركيا وقطر وعدد من عواصم دول الغرب إلى الاستعانة بمحامين دوليين خاصة في واشنطن وباريس ولندن، مقابل ملايين الدولارات، من أجل خلق وثائق وادعاءات كاذبة، لعدم إدراج الجماعة ككيان إرهابي، وتعطيل القرار الأمريكي المنتظر.

وأضاف "إبراهيم ربيع" فى تصريحات له، أن جماعة الإخوان الإرهابية، تستخدم حاليًا وبكثافة عدد من المنظمات فى الخارج بدفع أموال بصفة شهرية من أجل تقديم تقارير كاذبة لا أساس لها، من أجل تحسين صورة الجماعة، وإثبات أنها جماعة مسالمة لا تنتمي إلى الإرهاب وترفض أعمال العنف، منوهًا بأن حالة الرعب والارتباك التي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية جعلتها تتحرك بكل ما لديها من وسائل وطرق لتعطيل قرارات تؤثر على الجماعة بشكل كبير وليس فى أمريكا فقط، بل على مستويات كبرى فى الدول الأخرى.

وقال "إبراهيم ربيع" إن الحملة الشعبية المصرية لكشف جرائم الإخوان، تكثف تواصلها مع مسؤولين أمريكيين وعدد من أعضاء الكونجرس، من خلال توفير وثائق تؤكد جرائم الإخوان وأعمالهم الإرهابية، والمطالبة بإدراج الجماعة على لائحة الكيانات الإرهابية فى أسرع وقت.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية أن كل المحاولات الإخوانية التي تروجها قنواتهم ومواقعهم التي تبث من الخارج لبث الشائعات ومحاولة إثارة البلبلة باءت بالفشل، ومحاولة بث الشائعات والفتن فى المجتمعات العربية، موضحا أن الإخوان ما زالت تواصل أكاذيبها، ولكن الجميع أصبح يعلم كل ما تفعله من ادعاءات وأكاذيب باطلة.

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