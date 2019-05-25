محافظ الغربية: التعاقد مع شركة نقل جماعي لتوفير 52 أتوبيسا لخدمة الأهالي

أكد اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم أن المحافظة تشهد نقلة حضارية متكاملة فى جميع القطاعات من خلال التعاقد مع أحدي شركات النقل الجماعي التى ستقوم بتوفير 52 أتوبيسا منهم أتوبيسات كهربائية خلال الفتره القادمة.





وعن النظافة أشار أنه جار دراسة التعاقد مع أحدى شركات الجمع المنزلى للقمامة لمنع وجودها بالشوارع وخلق مظهر حضارى.





وأوضح محافظ الغربية أنه تفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع سعيد وشارع كفر عصام وشارع أبو بكر الصديق كما وجه القائمين على العمل بالانتهاء من جميع أعمال التجميل الجارية وتخطيط الشوارع قبل عيد الفطر المبارك مع الأخذ فى الإعتبار الدقة فى الأعمال النهائية للارتقاء بمستوى الشوارع وتحويلها إلى شوارع حضارية.





وشدد أنه جارى التنسيق مع إدارة مرور الغربية لوضع دراسة مرورية متكاملة لجميع الشوارع لتحقيق أعلى درجات السيولة المرورية .





كما إلتقى محافظ الغربية بالمواطنين خلال جولته حيث أوضح أنه تم الإنتهاء من رصف 17 كم شوارع رئيسية بمدينة طنطا خلال 3 شهور فقط بدلًا من عام.





وأضاف أنه سيتم العمل فى شوارع محب وتوت عنخ أمون وكافة الشوارع الفرعية الرابطة فور الإنتهاء التام من جميع أعمال البنية التحتية بها.





كما أشار أيضًا أنه تم رصف 72 كم شوارع على مستوى المحافظة، وعن أعمال تطوير شارع البحر بطنطا مشيرا أن الهدف منها هو الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال العبور الأمن للشارع عبر 8 نقاط عبور مشاه مزودين بإشارات مرورية.



