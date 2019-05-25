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محافظات

ارتفاع توريد القمح بالدقهلية إلى 164 ألف طن

السبت 25/مايو/2019 - 11:51 ص
قمح
قمح
همت الحسيني
ارتفعت الكميات التي تم توريدها من القمح، لشون وصوامع وشون الدقهلية، حتى  اليوم السبت الى 164 ألف طن منذ بدء موسم التوريد.

ويبلغ عدد الشون والصوامع والهناجر في الدقهلية نحو 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعين للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع، حيث ان المساحة المزروعة بالقمح هذا العام 228.584 فدان، من 230 ألف طن متوقع توريدها.

وأفاد المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة،إلى أن هناك غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع باستمرار عمليات التوريد بجميع المواقع والإبلاغ الفوري عن أي معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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