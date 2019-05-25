برلماني: القمتان العربية والخليجية قادرتان على مواجهة المؤامرات ضد المنطقة

أكد النائب احمد رسلان القمتين العربية والخليجية اللتين ستعقدان في مكة أواخر الشهر الجاري ستكونان فرصة للحوار بين الأشقاء والقادة والزعماء العرب حول قضايا العمل العربي وسبل مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة.



وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم ان القمتين جاءتا بعد الاعتداءات التي وقعت ضد بعض السفن التجارية في الإمارات والمنشآت النفطية السعودية، مؤكدا ان الاستجابة السريعة من القادة والزعماء العرب لانعقاد القمتين هو دليل علي وجود رغبة لتحديد ماهي نقاط التوافق التي تؤهل للحفاظ علي استقرار المنطقة وحماية مقدراتها، ومواجهة أي محاولة للانتقاص من حقوقها ومصالحها أو التدخل في شؤونها الخاصة.



وأكد النائب احمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية ان التنسيق والعمل العربى المشترك والوحدة الحقيقية بين الدول العربية هو الطريق الأفضل والأسهل لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه المنطقة العربية معربا عن ثقته فى ان القمتين ستكونان ناجحين لتحقيق جميع أهدافهما لصالح الدول والشعوب العربية.