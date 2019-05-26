سد النهضة.. نصر الدين يكشف خطط إسرائيل الخبيثة لاستغلال إفريقيا ضد مصالح مصر

قال السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة، إن إسرائيل تتواجد في إفريقيا بمنطق فيه خبث سياسي شديد جدا، مؤكدا أن إسرائيل لم تنفع الدول الإفريقية بأية مشروعات تنموية، فلم تقدم لها ما تستفيد به.



وأضاف «نصر الدين» في حوار خاص لـ«صدى البلد» أن إسرائيل قامت بعمل دراسة مستفيضة لحكام إفريقيا في الدول التي بها موارد، أو في الدول التي يمكن أن تستغلها لإيذاء أعداء لها في المنطقة العربية مثل مصر.



وأوضح أن إسرائيل تحاول إقناع رؤساء عدد من هذه الدول لتقديم خدمات للحكام مثل الخدمات العلاجية، أو تزويده بمعلومات استخباراتية عن محاولات الانقلاب عليه مثلا، كي توهمه أن ضمان بقائه مرهون بتعاونه مع الحكومة الإسرائيلية.



وأشار إلى أن إسرائيل من خلال دراستها لهذه الدول تقف على احتياجاتها وتعرض مساعدتها على حكومات هذه الدول، كالمساهمة في علاج مرض إيبولا الذي انتشر في عدد من دول إفريقيا في الآونة الأخيرة، وعلى الجانب الآخر فإن إسرائيل لم تنفع دول القارة الإفريقية اقتصاديا في شيء.



وحول خطر التواجد الإسرائيلي في إفريقيا على مصر والدول العربية، أشار رئيس الجمعية الإفريقية إلى أن هناك شكوكا قوية بأن إسرائيل تقف بقوة خلف بناء سد النهضة، وما يشير إلى ذلك هو سعيهم الحثيث لدفع المصريين إلى قبول واقع سد النهضة، فضلا عن عرضهم شراء المياه من مصر من خلال ترعة السلام لإيصالها إلى صحراء النقب، وهو ما رفضته الدولة المصرية.