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بث مباشر.. مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب

السبت 25/مايو/2019 - 11:49 ص
منتخب السعودية للشباب
منتخب السعودية للشباب
محمد السعيد
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة السعودية وفرنسا، اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات دور المجوعاتـ، من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تقام حاليًا في بولندا.

يسعى منتخب السعودية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا، للحفاظ على أمآله الكبيرة في تخطي دور المجموعات عندما يواجه مالي وبنما في المباراتين المقبلتين.

على الصعيد التاريخي توج منتخب فرنسا ببطولة مرة واحدة في تاريخه، بينما لم يعرف منتخب السعودية طعم التتويج طوال تاريخ البطولة.

تقام ثلاث مواجهات نارية أيضًا، اليوم، حيث يصطدم المنتخب النيجيري بنظيره الأرجنتيني، ومنتخب ابلرتغال بكوريا الجنوبية، وأخيرًا يلتقي منتخب مالي نظيره بنما.

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